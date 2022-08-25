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Çanakkale Boğazı'nda tanker ile özel tekne çatıştı

25.08.2022 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Boğazı'nda tanker ile özel tekne çatıştı

Çanakkale Boğazı'nda tanker ile özel tekne çatıştı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'nda bir tanker ile özel tekne arasında çatışma yaşandı.

Rusya'dan Yunanistan'a giden 140 metre uzunluğundaki 4 bin 531 grostonluk Rusya bayraklı "Karakuz" isimli tanker ile içinde 2 kişi bulunan özel tekne, henüz belirlenemeyen nedenle Burhanlı mevkisi önlerinde çatıştı.

Kazanın Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirilmesi üzerine bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Türkeli" römorkörü ile "KEGM-9" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede çatışmada can kaybı yaşanmadığı ve yaralı bulunmadığı belirlenirken teknede hasar oluştuğu tespit edildi.

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