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Çanakkale'de 1,5 ton kefal yakaladı, 22 bin 500 TL kazandı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 06.10.2019 08:33 | Son Güncelleme

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 30 yıldır balıkçılık yapan Recep Ceylan (50), lüfer için denize açıldığı 7 metrelik teknesiyle tam 1,5 ton kefal yakaladı. Yakaladığı balıkların hepsini toplamda 22 bin 500 liraya sattı.

Çanakkale'de 1,5 ton kefal yakaladı, 22 bin 500 TL kazandı

Gelibolu ilçesinde balıkçı Recep Ceylan, teknesiyle lüfer avlamak için Saros Körfezi'ne açıldı. Recep Ceylan ve yanındakiler lüfer ağlarını denize bıraktı. Bir süre sonra ağırlaşan ağları çekmeye başlayan Ceylan ağlardaki kefalleri görünce büyük sevinç ve şaşkınlık yaşadı.

Ağların çekilmesiyle teknenin içi kefalle doldu. Güneyli iskelesine kefal dolu balıkla dönen Recep Ceylan, ağları temizlerken, kefalleri de kilosu 15 TL'den toplamda 22 bin 500 TL'ye sattı.

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Lüfer avlamak için çıktıkları denizde kısmetlerine kefal geldiğini belirten Recep Ceylan, "Rabbime şükürler olsun. İnşallah bir dahaki sefere lüferle döneriz" dedi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale kefal lüfer

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