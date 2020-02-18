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Çanakkale Gezici Müzesi Gerze’de

SİNOP HABERLERİ  | 18.02.2020 18:30 | Son Güncelleme

Çanakkale’ye gitme imkânı olmayan başta öğrenciler olmak üzere tüm vatandaşların müzedeki parçaları görmeleri milli ve manevi duyguları yakından hissetmeleri için 10 yıldır Anadolu’yu karış karış gezen Çanakkale Müzesi Sinop’un Gerze ilçesine geldi.İçerisinde bin parçanın bulunduğu müze yoğun bir katılımla açılırken, müze genel koordinatörleri ziyaretçilere her bir parçanın önemini tek tek anlattı.

Çanakkale’ye gitme imkânı olmayan başta öğrenciler olmak üzere tüm vatandaşların müzedeki parçaları görmeleri milli ve manevi duyguları yakından hissetmeleri için 10 yıldır Anadolu’yu karış karış gezen Çanakkale Müzesi Sinop’un Gerze ilçesine geldi.
İçerisinde bin parçanın bulunduğu müze yoğun bir katılımla açılırken, müze genel koordinatörleri ziyaretçilere her bir parçanın önemini tek tek anlattı. Müzede yer alan tüm parçalar birbirinden kıymetli ve anlamlı olmalarından dolayı ziyaretçiler duygu dolu anlar yaşadı.
Özellikle İngiliz donanmasının, Türk askerlerinin ayağında ayakkabı olmadığını fark etmesi ve bununla birlikte ayağa saplanan zehirli ok tasarlayarak, birçok Türk askerinin ölümüne sebebiyet vermesi ve o anlardan günümüze kalan şehitlerimizin ok parçalı çarıkları misafirlerin gözyaşlarına sebep oldu.
On binlerce şehit kanının döküldüğü Çanakkale Savaşı’nda, Sinop 1488 askeriyle en çok şehit veren illerden biri olurken, Gerze ise 160 şehidiyle kayıtlara geçti.
Çanakkale Müzesi Genel Koordinatörü Cengiz Yürükaslan bu yıl müzenin son gezme yılı olduğunu belirterek Gerze’den sonra Ayancık ardından da Çanakkale’ye götürüleceğini kaydetti.

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