ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Kara Savaşları'nın 105. yılı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, Çanakkale Kara Savaşları'nın 105. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek törenlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildiği hatırlatıldı.

Karar kapsamında basına ve halka kapalı olarak abidede çelenk sunma töreni yapılacağı ifade edilerek, şu bilgilere yer verildi:

"24-25 Nisan Çanakkale Kara Muharebeleri'nin 105. yıl dönümü programı Kovid-19 salgını sebebi ile iptal edilmiş olup sadece Şehitler Abidesi'nde çelenk bırakılacaktır. Kovid-19 tedbirleri kapsamında program basına ve vatandaşlara kapalı olarak gerçekleştirilecektir."

