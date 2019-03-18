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Çanakkale Savaşı'nda şehit olan futbolcular

FUTBOL HABERLERİ  | 18.03.2019 15:19 | Son Güncelleme

Bugün Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü... Ülkemizin bağımsızlığı yolunda en önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Savaşı'yla ilgili canını ortaya koyan vatanperver futbolcular pek fazla bilinmiyor. İşte 'Üç Büyükler'in şehit olan futbolcuları...

Çanakkale Savaşı'nda şehit olan futbolcular

Çanakkale Savaşı'nda şehit olan futbolcular

FENERBAHÇE'NİN ŞEHİT FUTBOLCULARI |- Arif - Bor Ovası

FENERBAHÇE'NİN ŞEHİT FUTBOLCULARI |- Arif - Bor Ovası

- Nurettin - Fikirtepe Bataryası

- Nurettin - Fikirtepe Bataryası

- Halim - Fikirtepe Bataryası

- Halim - Fikirtepe Bataryası

- Kemal - Fenerbahçe

- Kemal - Fenerbahçe

- Zeki - Çanakkale Savaşı

- Zeki - Çanakkale Savaşı

- Hüsnü - Fenerbahçe - Çanakkale Savaşı

- Hüsnü - Fenerbahçe - Çanakkale Savaşı

- Neşet - Fenerbahçe - Çanakkale Savaşı

- Neşet - Fenerbahçe - Çanakkale Savaşı

- Refik Bey - Kulüp Binasında

- Refik Bey - Kulüp Binasında

- Mustafa Bey - Kulüp Binasında

- Mustafa Bey - Kulüp Binasında

- Haldun - Fenerbahçe

- Haldun - Fenerbahçe

- Ethem - Çanakkale Savaşı

- Ethem - Çanakkale Savaşı

BEŞİKTAŞ'IN ŞEHİT FUTBOLCULARI | - Doktor Ali - Kafkas Cephesi

BEŞİKTAŞ'IN ŞEHİT FUTBOLCULARI | - Doktor Ali - Kafkas Cephesi

- Asım - Kafkas Cephesi

- Asım - Kafkas Cephesi

- Muallim Sadi - Kafkas Cephesi

- Muallim Sadi - Kafkas Cephesi

- Kaptan Kazım - Çanakkale Savaşı

- Kaptan Kazım - Çanakkale Savaşı

- Doktor Mehmet - Kafkas Cephesi

- Doktor Mehmet - Kafkas Cephesi

- Rıdvan - Çanakkale Savaşı

- Rıdvan - Çanakkale Savaşı

GALATASARAY'IN ŞEHİT FUTBOLCULARI | - Kürt Celal - Çanakkale Savaşı

GALATASARAY'IN ŞEHİT FUTBOLCULARI | - Kürt Celal - Çanakkale Savaşı

- Abdurrahman - Kafkas Cephesi

- Abdurrahman - Kafkas Cephesi

- Halit - Kafkas Cephesi

- Halit - Kafkas Cephesi

- Kaleci Hamdi - Çanakkale Savaşı

- Kaleci Hamdi - Çanakkale Savaşı

- Hasnun Galip - Çanakkale Savaşı

- Hasnun Galip - Çanakkale Savaşı

- Celal İbrahim - Irak Cephesi (1917)

- Celal İbrahim - Irak Cephesi (1917)

- Neşet - Çanakkale Savaşı

- Neşet - Çanakkale Savaşı

- İdris- - Trablusgarp Cephesi

- İdris- - Trablusgarp Cephesi

- Refik Ata - Çanakkale Savaşı

- Refik Ata - Çanakkale Savaşı

- Mehmet Ali - Çanakkale Savaşı

- Mehmet Ali - Çanakkale Savaşı

- Hasip - Çanakkale Savaşı

- Hasip - Çanakkale Savaşı

- Cemil - Çanakkale Savaşı

- Cemil - Çanakkale Savaşı

- Nazmi - Çanakkale Savaşı

- Nazmi - Çanakkale Savaşı
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Çanakkale Savaşı Çanakkale Savaşı'nda şehit olan futbolcular Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray

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