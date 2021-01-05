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Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Bilecik’e geliyor

BİLECİK HABERLERİ  | 05.01.2021 12:03 | Son Güncelleme

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Çanakkale’de zaferinin, görüntülü olarak anlatıldığı ve savaş alanında yer alan objelerin sergilendiği Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 6 Ocak’ta Bileciklilerle buluşacağını söyledi.Özellikle korona virüs (Covid-19) salgın döneminde çocukların daha keyifli ve verimli zaman geçirmesi ve Çanakkale Savaşı’ndaki kahramanlıklarının vatandaşlarla buluşmasını hedefleyen bu gezici müze Bilecik’te sadece bir gün kalacak.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Bilecik’e geliyor

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Çanakkale’de zaferinin, görüntülü olarak anlatıldığı ve savaş alanında yer alan objelerin sergilendiği Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 6 Ocak’ta Bileciklilerle buluşacağını söyledi.
Özellikle korona virüs (Covid-19) salgın döneminde çocukların daha keyifli ve verimli zaman geçirmesi ve Çanakkale Savaşı’ndaki kahramanlıklarının vatandaşlarla buluşmasını hedefleyen bu gezici müze Bilecik’te sadece bir gün kalacak. 6 Ocak Çarşamba günü gün boyu açacak Atatürk Parkı’nda olacak Çanakkale Mobil Müzesi’ni salgın kısıtlamaları nedeniyle, çocukları 13.00 ile 16.00 saatleri arasında ziyaret edebileceğini anlatan Başkan Şahin, "Salgınla mücadelede belirlenen kurallar çerçevesinde gerçekleştirilecek olan etkinlikte ziyaretçiler müzede, resimler ve fotoğraflar gibi çeşitli görsel materyal ve videoları izlemenin yanı sıra, Çanakkale cephesinden kalan çeşitli savaş objelerini de görme fırsatı bulacak. Mobil Müze, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’nın tarihi, kültürel ve manevi değerleri ile doğal dokusunun korunması, yaşatılması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor" dedi.

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