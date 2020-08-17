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Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Kdz. Ereğli’ye geliyor

ZONGULDAK HABERLERİ  | 17.08.2020 16:46 | Son Güncelleme

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’nın tanıtımı, Milli Şuurun ve tarihi mirasın geniş kitlelere ulaştırılması için Türkiye turuna çıkan ‘Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’ 18 Ağustos Salı günü Kdz.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Kdz. Ereğli’ye geliyor

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’nın tanıtımı, Milli Şuurun ve tarihi mirasın geniş kitlelere ulaştırılması için Türkiye turuna çıkan ‘Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’ 18 Ağustos Salı günü Kdz. Ereğli halkının ziyaretine açılacak.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında 180 günde Türkiye’yi dolaşacak olan ‘Çanakkale Muharebeleri Mobil Müze’ aracı 18 Ağustos’ta Kdz. Ereğli’de olacak.
Ereğli Kaymakamlığı ve Kdz. Ereğli Belediyesi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’nın tanıtımı, Milli Şuurun ve tarihi mirasın geniş kitlelere ulaştırılmasını amaçlayan proje kapsamında pandemi koşullarına göre gerekli hazırlıklarını tamamladı.
Mobil Müze aracı, Ay City karşısındaki otopark alanında 18 Ağustos Salı günü saat 12.00 ile 21.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açık olacak.

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