Mynet Trend

Çanakkale Şehitliği için gezi rehberi

mustafa.saygin mustafa.saygin
SEYAHAT  | 22.07.2019 11:54 | Son Güncelleme

Kahramanlık destanın yazıldığı, kurtuluş mücadelemizin mihenk taşı, yüzlerce şehidimizi bağrında saklayan vatanın kutsal toprağı Çanakkale Şehitliği’ni gezgin Cüneyt Durhan sizler için yazdı.

Çanakkale Şehitliği için gezi rehberi
GİDİŞ
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-07-29 21:05:00
Çanakkale
2019-07-30 01:20:00
DÖNÜŞ
Çanakkale
2019-08-05 05:55:00
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-08-05 12:00:00
963.97 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul
2019-07-29 19:00:00
Çanakkale
2019-07-30 01:20:00
DÖNÜŞ
Çanakkale
2019-08-05 05:55:00
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-08-05 09:25:00
776.63 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul
2019-07-29 20:00:00
Çanakkale
2019-07-30 01:20:00
DÖNÜŞ
Çanakkale
2019-08-05 05:55:00
İstanbul
2019-08-05 09:40:00
1016.63 TL
SATIN AL

Çanakkale Şehitliği gezinize Çanakkale araç kiralama yaparak Kilitbahir’den başlayıp Kabatepe’ye oradan da Bigalı Köyü ve Akbaş Şehitliği’ni gezerek bitirebilir ya da tam tersi bir istikamet izleyerek Kabatepe’den başlayarak Kilitbahir’de bitirebilirsiniz.

Tarih 18 Mart 1915, müttefik güçlerin Çanakkale Boğazı’nı geçmek istemesiyle başladı her şey. Britanya İmparatorluğu askerlerinin 9 Ocak 1916’da ayrılmasıyla da nihayete erdi. Savaş ardında 250 binden fazla şehit, 300 binden fazla da gazi bıraktı. Ve ne için savaştığını dahi bilmeden Çanakkale’ye gönderilen, vatanından ayrı bir vatan toprağında ebediyete giden Anzak askerlerini. Cephedeki acı tablonun sadece sayısal kısmı bu.

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal önderliğindeki kahraman Türk Ordusu’nun üstün başarısıyla büyük bir zafer kazanılan topraklar burası. Müttefik devletlerin 200 binden fazla ölü ve 300 binden fazla yaralısıyla savaşın aslında neleri kaybettirdiğini vatandaşlarına yaşattılar. Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın 1934 yılında savaşta hayatını kaybeden müttefik askerlerinin annelerine yazdığı not ise bugün bile ne kadar büyük bir lider olduğunun tüm dünyaya kanıtı niteliğindedir. Bu sözler aynı zaman da Anzac koyunda bir anıta da yazılmıştır.

çanakkale2

“Bu memleketin topraklarında kanlarını döken Kahramanlar! Burada, dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükün içinde uyuyuyuz. Sizler, mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve rahat uyuyacaklardır. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra, artık bizim de evlatlarımız olmuşlardır.”

Şehitlik turunuza sırasıyla;

Kilitbahir Kalesi,
Mecidiye Tabyası ve Seyit Onbaşı Anıtı,
Soğanlıdere Şehitliği,
Şahindere Şehitliği,
Abide,
Yahya Çavuş Şehitliği,
Seddülbahir,
Alçıtepe Köyü,
Kemalyeri,
Conkbayırı ve Siperler,

  1. Alay Şehitliği,
    Kesikdere Şehitliği,
    Çataldere Şehitliği,
    Yarbay Hüseyin Avni Bey Şehitliği,
    Kanlısırt,
    Mehmetçiğe Saygı Anıtı,
    Kabatepe Zafer Panoraması,
    Kocadere Şehitliği, 
    Bigalı Köyü ve Atatürk Evi, 
    Akbaş Şehitliği,

Rotasını izleyerek geziyi sonlandırabilirsiniz. Ayrıca Anzak koyu, Seddülbahir ve Kanlı sırt mevkilerinde savaşta hayatlarını kaybetmiş yabancı askerlerin mezarlarını ziyaret edebilirsiniz.

Savaşın izlerini taşıyan pek çok eserin sergilendiği Büyük Anafartalar Köyü ve Alçıtepe Köyü’ndeki özel müzeleri de görmenizi öneririm. Ben ayrıca bu listenin haricinde Akbaş Şehitliği’nden sonra Yalova Köyü’ne giderek savaşta Türk askerlerine hemşire olarak yardım eden  Madam Erica'nın mezarını da ziyaret ettim.

"ÇANAKKALE GEÇİLMEZ"

Savaşın tarihi öğrenmek isterseniz Kabatepe’deki tanıtım merkezinde gösterilen üç boyutlu filmleri izleyebilirsiniz, burada müze kart geçmediğinden giriş için 10TL ödemeniz gerekiyor. Her seferinde tüylerimi diken diken eden, içimi hüzünle dolduran, şehit kanlarıyla sulanmış bu toprakları, yaşadığım yere yakınlığı sebebiyle sık sık ziyaret etmeye çalışırım. Ebedi istirahatgahlarında huzur içinde uyusunlar.

Bir günde rahatça gezebileceğiniz Çanakkale Şehitliği için önerim rahat bir ayakkabı giymeniz. İsterseniz aracınızla isterseniz Kilitbahir ve Eceabat’tan kalkan turlar ile bölgeyi rahatça gezebilirsiniz. Çanakkale’ye geçmek isterseniz de yer yarım saatte bir kalkan vapur ile Eceabat’tan, araçlı tekneyle de Kilitbahir’den geçebilirsiniz. İstanbul’a yaklaşık 350km uzaklığındaki şehitliğe Trakya üzerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Burayı gezerken yüzbinlerce insanın kanlarının döküldüğünü ve bir şehitlikte olduğunuzu hatta gezdiğiniz toprağın altında bile hayatını kaybetmiş askerler olabileceğini lütfen unutmayın.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Şehit düşen Mehmetçiklerimizi saygıyla anıyorum. Huzur ve sükun içinde uyusunlar…

Gören şaşırıyor! Dev tavşanGören şaşırıyor! Dev tavşan
İşte Paris'e gitmek için 10 sebepİşte Paris'e gitmek için 10 sebep
Serinlemek isteyen oraya koştuSerinlemek isteyen oraya koştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale çanakkale şehitliği

En Çok Okunan Trend Haberler

Havluyu tutuşturup lüks cipi yaktılar

Havluyu tutuşturup lüks cipi yaktılar

Uzungöl'deki gerginliğin ardından o isim ortaya çıktı

Uzungöl'deki gerginliğin ardından o isim ortaya çıktı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk paylaştı! Okullarda yeni dönem

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk paylaştı! Okullarda yeni dönem

G.Saray'da yeni transfer sakatlandı! Şok kırık

G.Saray'da yeni transfer sakatlandı! Şok kırık

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aşıkların şehri Paris’e gitmek için 10 geçerli sebep

İşte Paris'e gitmek için 10 sebep

Antalya sahillerinde yoğunluk

Serinlemek isteyen oraya koştu

6 ayda 50 bin kişi ziyaret etti! Burdur rekora koşuyor

O heykellerin gerçeğini görmek isteyen buraya akın ediyor

Hava sıcaklıkları 30 dereceyi aştı vatandaşlar soluğu plajda aldı

Denize kıyısı yok ama...Herkes plaja akın etti

Tekirdağ'da turistler mavi bayraklı plajlara akın etti

Yurt dışından da geliyorlar! Bu plajlar İstanbul'a çok yakın

Dünyanın en büyük 4. kanyonu: Çatak Kanyonu

Dünyanın en büyük 4. kanyonu! Metrelerce yüksekten izliyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.