Çanakkale Şehitliği için gezi rehberi

Çanakkale Şehitliği gezinize Çanakkale araç kiralama yaparak Kilitbahir’den başlayıp Kabatepe’ye oradan da Bigalı Köyü ve Akbaş Şehitliği’ni gezerek bitirebilir ya da tam tersi bir istikamet izleyerek Kabatepe’den başlayarak Kilitbahir’de bitirebilirsiniz.
Tarih 18 Mart 1915, müttefik güçlerin Çanakkale Boğazı’nı geçmek istemesiyle başladı her şey. Britanya İmparatorluğu askerlerinin 9 Ocak 1916’da ayrılmasıyla da nihayete erdi. Savaş ardında 250 binden fazla şehit, 300 binden fazla da gazi bıraktı. Ve ne için savaştığını dahi bilmeden Çanakkale’ye gönderilen, vatanından ayrı bir vatan toprağında ebediyete giden Anzak askerlerini. Cephedeki acı tablonun sadece sayısal kısmı bu.
Başkomutan Gazi Mustafa Kemal önderliğindeki kahraman Türk Ordusu’nun üstün başarısıyla büyük bir zafer kazanılan topraklar burası. Müttefik devletlerin 200 binden fazla ölü ve 300 binden fazla yaralısıyla savaşın aslında neleri kaybettirdiğini vatandaşlarına yaşattılar. Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın 1934 yılında savaşta hayatını kaybeden müttefik askerlerinin annelerine yazdığı not ise bugün bile ne kadar büyük bir lider olduğunun tüm dünyaya kanıtı niteliğindedir. Bu sözler aynı zaman da Anzac koyunda bir anıta da yazılmıştır.
“Bu memleketin topraklarında kanlarını döken Kahramanlar! Burada, dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükün içinde uyuyuyuz. Sizler, mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve rahat uyuyacaklardır. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra, artık bizim de evlatlarımız olmuşlardır.”
Şehitlik turunuza sırasıyla;
Kilitbahir Kalesi,
Mecidiye Tabyası ve Seyit Onbaşı Anıtı,
Soğanlıdere Şehitliği,
Şahindere Şehitliği,
Abide,
Yahya Çavuş Şehitliği,
Seddülbahir,
Alçıtepe Köyü,
Kemalyeri,
Conkbayırı ve Siperler,
Rotasını izleyerek geziyi sonlandırabilirsiniz. Ayrıca Anzak koyu, Seddülbahir ve Kanlı sırt mevkilerinde savaşta hayatlarını kaybetmiş yabancı askerlerin mezarlarını ziyaret edebilirsiniz.
Savaşın izlerini taşıyan pek çok eserin sergilendiği Büyük Anafartalar Köyü ve Alçıtepe Köyü’ndeki özel müzeleri de görmenizi öneririm. Ben ayrıca bu listenin haricinde Akbaş Şehitliği’nden sonra Yalova Köyü’ne giderek savaşta Türk askerlerine hemşire olarak yardım eden Madam Erica'nın mezarını da ziyaret ettim.
"ÇANAKKALE GEÇİLMEZ"
Savaşın tarihi öğrenmek isterseniz Kabatepe’deki tanıtım merkezinde gösterilen üç boyutlu filmleri izleyebilirsiniz, burada müze kart geçmediğinden giriş için 10TL ödemeniz gerekiyor. Her seferinde tüylerimi diken diken eden, içimi hüzünle dolduran, şehit kanlarıyla sulanmış bu toprakları, yaşadığım yere yakınlığı sebebiyle sık sık ziyaret etmeye çalışırım. Ebedi istirahatgahlarında huzur içinde uyusunlar.
Bir günde rahatça gezebileceğiniz Çanakkale Şehitliği için önerim rahat bir ayakkabı giymeniz. İsterseniz aracınızla isterseniz Kilitbahir ve Eceabat’tan kalkan turlar ile bölgeyi rahatça gezebilirsiniz. Çanakkale’ye geçmek isterseniz de yer yarım saatte bir kalkan vapur ile Eceabat’tan, araçlı tekneyle de Kilitbahir’den geçebilirsiniz. İstanbul’a yaklaşık 350km uzaklığındaki şehitliğe Trakya üzerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Burayı gezerken yüzbinlerce insanın kanlarının döküldüğünü ve bir şehitlikte olduğunuzu hatta gezdiğiniz toprağın altında bile hayatını kaybetmiş askerler olabileceğini lütfen unutmayın.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Şehit düşen Mehmetçiklerimizi saygıyla anıyorum. Huzur ve sükun içinde uyusunlar…
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