Çanakkale Şehitliği için gezi rehberi

Çanakkale Şehitliği gezinize Çanakkale araç kiralama yaparak Kilitbahir’den başlayıp Kabatepe’ye oradan da Bigalı Köyü ve Akbaş Şehitliği’ni gezerek bitirebilir ya da tam tersi bir istikamet izleyerek Kabatepe’den başlayarak Kilitbahir’de bitirebilirsiniz.

Tarih 18 Mart 1915, müttefik güçlerin Çanakkale Boğazı’nı geçmek istemesiyle başladı her şey. Britanya İmparatorluğu askerlerinin 9 Ocak 1916’da ayrılmasıyla da nihayete erdi. Savaş ardında 250 binden fazla şehit, 300 binden fazla da gazi bıraktı. Ve ne için savaştığını dahi bilmeden Çanakkale’ye gönderilen, vatanından ayrı bir vatan toprağında ebediyete giden Anzak askerlerini. Cephedeki acı tablonun sadece sayısal kısmı bu.

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal önderliğindeki kahraman Türk Ordusu’nun üstün başarısıyla büyük bir zafer kazanılan topraklar burası. Müttefik devletlerin 200 binden fazla ölü ve 300 binden fazla yaralısıyla savaşın aslında neleri kaybettirdiğini vatandaşlarına yaşattılar. Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın 1934 yılında savaşta hayatını kaybeden müttefik askerlerinin annelerine yazdığı not ise bugün bile ne kadar büyük bir lider olduğunun tüm dünyaya kanıtı niteliğindedir. Bu sözler aynı zaman da Anzac koyunda bir anıta da yazılmıştır.