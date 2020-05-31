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Çanakkale, Yalova, Kütahya ve Bilecik'te "Evde kal" çağrılarına kısmen uyuluyor

BURSA HABERLERİ  | 31.05.2020 12:21 | Son Güncelleme

Çanakkale, Yalova, Kütahya ve Bilecik'te "Evde kal" çağrılarına kısmen uyuluyor

Çanakkale, Yalova, Kütahya ve Bilecik'te vatandaşlar "Evde kal" çağrılarına kısmen riayet etti.

Çanakkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri öncesi işlek bölgelerden Çarşı ve Demircioğlu caddelerinde önceki günlere göre araç ve insan yoğunluğu arttı.

Yaklaşık 2 aydır dolaşıma kapalı tutulan Kordon Boyu'nun da yeniden açılmasıyla vatandaşlar bu bölgede gezintiye çıktı.

- Yalova

Yalova'da tedbirler kapsamında kullanımı yasaklanan sahil şeritleri ile kent merkezinde yaya ve araç trafiğinde kısmi yoğunluk yaşanıyor.

Normalleşme süreci kapsamında yarın açılacak iş yerlerinde ise son hazırlıklar yapılıyor.

Şehrin işlek cadde ve sokaklarında yaşanan yoğunluk nedeniyle görevliler, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe konusunda uyarıyor.

- Kütahya

Kütahya'da da Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda kısmi yoğunluk görüldü. Bu caddelerde vatandaşların maskesiz dolaşmasına izin verilmiyor.

Polis ekipleri yoğun caddelere giriş ve çıkışları kontrollü sağlamaya devam ediyor.

- Bilecik

Bilecik'te Atatürk Bulvarı ve Tevfik Bey Caddesi'nde kısmi yoğunluk gözlendi.

Emniyet ekipleri, bu bölgelerde vatandaşlara sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulunuyor.

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