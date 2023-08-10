Çanakkale'de 127 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı yakalandı

Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu "TCSG-8" tarafından hareketli lastik bot durdurularak içindeki 32 kişi karaya çıkarıldı.

Aynı ilçedeki bir başka ihbar üzerine Sahil Güvenlik Botları "TCSG-8" ve "KB-20" tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içindeki 62 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ezine ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-7" tarafından lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-66" tarafından hareketli lastik bot durdurularak içindeki 33 kişi karaya çıkarıldı.

Olay ile bağlantılı olarak Ezine İlçe Jandarma Komutanlığı ile ortaklaşa yapılan takip neticesinde karada 3 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilirken, göçmen kaçakçılarının adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

