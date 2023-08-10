YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale'de 127 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı yakalandı

Çanakkale'de 127 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı yakalandı

10.08.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale açıklarında lastik bot içinde 127 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu "TCSG-8" tarafından hareketli lastik bot durdurularak içindeki 32 kişi karaya çıkarıldı.

Aynı ilçedeki bir başka ihbar üzerine Sahil Güvenlik Botları "TCSG-8" ve "KB-20" tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içindeki 62 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ezine ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-7" tarafından lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-66" tarafından hareketli lastik bot durdurularak içindeki 33 kişi karaya çıkarıldı.

Olay ile bağlantılı olarak Ezine İlçe Jandarma Komutanlığı ile ortaklaşa yapılan takip neticesinde karada 3 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilirken, göçmen kaçakçılarının adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuşadası’nda trafik kazası: 1 ölüKuşadası’nda trafik kazası: 1 ölü
Kars’ta sürücü kursu sınavına polisten operasyonKars’ta sürücü kursu sınavına polisten operasyon
Arapgir Deli Kız Baklavası’na coğrafi tescilArapgir Deli Kız Baklavası’na coğrafi tescil
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale sahil güvenlik

Çanakkale Namaz Vakitleri 10 Ağustos Perşembe

İmsak
04:36
Sabah
06:13
Öğle
13:25
İkindi
17:15
Akşam
20:26
Yatsı
21:57

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler10 Ağustos Perşembe

Hande eczanesi
Merkez
Defne eczanesi
Merkez
Bayraktar eczanesi
Ayvacik
Vatan eczanesi
Biga
Terzialan eczanesi
Can
Geyikli eczanesi
Ezine
Yasam eczanesi
Lapseki
Tümünü Göster
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Köpeğine cinsel istismarda bulunan kadının görüntülerini ifşa etti

Köpeğine cinsel istismarda bulunan kadının görüntülerini ifşa etti

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Öğrencisine cinsel içerikli mesajlar gönderip fotoğraflarını istedi

Öğrencisine cinsel içerikli mesajlar gönderip fotoğraflarını istedi

Masadaki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yoğun bakımda

Masadaki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yoğun bakımda

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.