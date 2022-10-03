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Çanakkale'de 130 bin 200 adet kaçak makaron ele geçirildi

03.10.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de 130 bin 200 adet kaçak makaron ele geçirildi

Çanakkale'de 130 bin 200 adet kaçak makaron ele geçirildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de polis tarafından düzenlenen operasyonda 130 bin 200 adet kaçak makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliler Ü.A ve M.A'nın adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, paketlenmiş halde toplam 130 bin 200 boş makaron ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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polis Çanakkale kaçakçılık makaron operasyon

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