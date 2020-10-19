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Çanakkale'de 21 sokak köpeğini zehirleyen 2 şüpheli yakalandı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 19.10.2020 14:43 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 21 sokak köpeğini zehirleyen 2 şüpheli yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde 21 sokak köpeği, zehirli tavuk ciğeri verilerek telef edildi.

Biga Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İdriskoru köyünde yaşanan olayın ardından 2 şüphelinin jandarma ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi.

Zanlıların, ilk ifadelerinde suçlarını itiraf ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"17 Ekim Cumartesi günü İdriskoru köyümüzde çok sayıda köpeği zehirleyerek ölümüne sebep olan ve hepimizin vicdanını sızlatan olayla ilgili 2 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığımızın çalışması neticesinde gözaltına alınmıştır. Şahıslar, alınan ilk ifadelerinde suçlarını itiraf etmişlerdir. Konuyla ilgili adli soruşturma devam etmektedir."

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