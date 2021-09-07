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Çanakkale'de 2,5 hektar ormanlık alan yandı

07.09.2021 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de 2,5 hektar ormanlık alan yandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan yangında 2,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Yavaşlar köyü Değirmendere mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü personeli ile Ezine ve Geyikli belediyelerine ait itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınan yangında 2,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

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