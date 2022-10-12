Çanakkale'de 30 bin 900 makaron ele geçirildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 30 bin 900 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Biga ilçesinde şüpheli S.K'ye ait araca operasyon düzenledi.

Operasyonda, paketlenmiş halde 8 bin 900'ü doldurulmuş toplam 30 bin 900 makaron ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz