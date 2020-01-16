YURTHABER
  4. Çanakkale'de 47 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de 47 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 16.01.2020 13:38 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 47 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 47 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Koyunevi köyü Sokakağzı mevkisindeki bir arazide, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 47 düzensiz göçmeni tespit etti.

Düzensiz göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görenler telefona sarıldı! Dakikalarca sürdü Görenler telefona sarıldı! Dakikalarca sürdü
17 Burda’da kitap günleri başladı17 Burda’da kitap günleri başladı
Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Ankara’daÇanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Ankara’da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çanakkale düzensiz göçmen Jandarma

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Başkan Yavaş’tan Çankaya Belediyesine ziyaret

Başkan Yavaş’tan Çankaya Belediyesine ziyaret

İşte Sayısal Loto'da kazandıran sayılar!

İşte Sayısal Loto'da kazandıran sayılar!

Mülteciler için yardım kampanyası başlatıldı

Mülteciler için yardım kampanyası başlatıldı

CHP’li Başkan “Hakkımı helal etmiyorum” diyerek istifa etti

CHP’li Başkan “Hakkımı helal etmiyorum” diyerek istifa etti

Başkan Böcek’in Ankara temasları

Başkan Böcek’in Ankara temasları

Çanakkale Namaz Vakitleri 16 Ocak Perşembe

İmsak
06:59
Sabah
08:28
Öğle
13:29
İkindi
15:58
Akşam
18:20
Yatsı
19:43

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Perşembe

Orçun Eczanesi
Merkez
Özge Eczanesi
Merkez
Evcim Eczanesi
Kepez
Deniz Eczanesi
Ayvacik
Yılmaz Eczanesi
Ayvacik
Fatih Eczanesi
Bayramic
Meydan Eczanesi
Biga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Biga sahilinde bir ceset bulundu

Biga sahilinde bir ceset bulundu

Çan’da yöresel ürünler festivali

Çan’da yöresel ürünler festivali

Yenice ve Çan’da okullara 1 gün kar tatili

Yenice ve Çan’da okullara 1 gün kar tatili

Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son!

Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son!

Çanakkale beyaza büründü

Çanakkale beyaza büründü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.