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Çanakkale'de 99 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi

21.01.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de 99 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yaşayan 99 yaşındaki Ayşe Vahide Gündoğdu, koronavirüsü yenerek hastaneden taburcu edildi.

Bayramiç'te ikamet eden ve yatağa bağlı olan Gündoğdu'ya, kızı ve damadının test sonucu pozitif çıkınca sağlık ekiplerince test yapıldı.

Koronavirüse yakalandığı anlaşılan ve solunum sıkıntısı yaşayan yaşlı kadın, Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aşıları eve gelen ekipler tarafından daha önce yapılmış olan Ayşe Vahide Gündoğdu, hastanedeki tedaviye kısa sürede cevap verdi. Tedavisi tamamlanan Gündoğdu, taburcu edildi.

Koronavirüsü hayati bir tehlike yaşamadan atlatan Gündoğdu, evine götürüldü.

Gündoğdu'nun kızı Fatma Nur Sallama, gösterilen yakın ilgi dolayısıyla hastane personeline teşekkür etti.

Herkese aşı yaptırma çağrısında bulunan Sallama, şunları söyledi:

"Eşimle ben testlerimiz pozitif çıkınca annemi hastaneye getirdik. Çok şükür annem iyileşti, taburcu edildi. Aşının önemi gerçekten çok büyük. Hastalığı çok sıkıntı yaşamadan atlattık. Aşı olmasa kötü sonuçlar yaşayabilirdik. Bayramiç Devlet Hastanesi personeli bizi evimizdeki gibi rahat ettirdi. Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğüne, Bayramiç Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Özgür Özgül'e, doktorumuz Uzm. Dr. Sezai Kalkan'a, tüm hastane personeline ilgileri için teşekkür ediyorum. En ufak bir ihmal görmedim. Bizi evimizde gibi hissettirdiler. Bayramiç, böyle bir ekibe sahip olduğu için çok şanslı."

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