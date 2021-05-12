Çanakkale'de atık toplama merkezinde yangın çıktı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale merkeze bağlı Özbek köyünde atıkların bulunduğu tesiste çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Özbek Tehlikesiz Atık Alım Merkezi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüdü. Yükselen dumanın kentin birçok noktasından görüldüğü olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

