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Çanakkale'de babasını silahla öldürdüğü öne sürülen genç gözaltına alındı

AA AA
02.08.2024 11:12
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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, evlerindeki kavga sırasında oğlu tarafından silahla vurulduğu iddia edilen baba hayatını kaybetti.

Çınarlı Mahallesi'nde müstakil bir evde yaşayan İzzet Ö. (46) ile eşi Ö.Ö. ve kızı S.B.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İzzet Ö, tabancayı karısına doğrulttu. Bu sırada S.B.Ö, dışarıda olan ağabeyi Enes Ö'yü (23) arayıp yardım istedi.

Eve gelerek kavgaya dahil olan Enes Ö. tarafından başka bir tabancayla vurulduğu öne sürülen baba İzzet Ö. yere yığıldı.

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Öldüğü belirlenen İzzet Ö'nün cansız bedeni, Gökçeada Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Gözaltına alınan Enes Ö'nün ise emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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Express
Anahtar Kelimeler:
cinayet Gökçeada Çanakkale

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