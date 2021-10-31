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Çanakkale'de bir kişi koyunlarının ağılında ölü bulundu

31.10.2021 01:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de bir kişi koyunlarının ağılında ölü bulundu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir kişi, koyunlarının olduğu ağılda ölü bulundu.

İlçeye bağlı Naldöken köyünde, koyunlarını yemlemek için ağılına giden Recep Yıldız'ı (71), yakınları ağılda yerde hareketsiz buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldız'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yıldız'ın cenazesi Ayvacık Devlet Hastanesi morguna götürüldü, jandarma ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yıldız'ın cenazesinin incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.

Öte yandan ağıldaki bir koçun boynuz ve baş kısmında kan bulunduğu, Yıldız'ın ölüm sebebinin koçun saldırısı olabileceği iddia edildi.

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