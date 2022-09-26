Çanakkale'de bulunan Şehitler Abidesi Tören Alanı'ndaki "Vatan ve Milli Mücadele Anıt Rölyefi" restore ediliyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Hisarlık Tepe üzerinde yer alan Şehitler Abidesi'nin tören alanında bulunan "Vatan ve Milli Mücadele Anıt Rölyefi" restore ediliyor.

Şehitler Abidesi'nin tören alanında 2004 yılında yapılan 45 metre uzunluğunda, 3,5 metre yüksekliğinde dünyanın en büyük rölyeflerinden olan "Vatan ve Milli Mücadele Anıt Rölyefi" zaman içinde yıprandı.

Tarihi Alan Başkanlığınca rölyefteki bozulmaların giderilmesi ve ilk yapıldığı dönemden itibaren bazı tarihi yanlışların düzeltilmesi amacıyla yenileme çalışmaları başlatıldı.

Zeytinburnu Belediyesi'nin destek verdiği restorasyon çalışmaları kapsamında rölyefte yer alan Mustafa Kemal Atatürk heykeli bronz malzemeden tekrar yapılacak, duvar kısmında yer alan ve Milli Mücadele'yi anlatan rölyef ise yenilenecek.

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, rölyefin zamanla yıprandığını ve başkanlık olarak yenileme kararı aldıklarını söyledi.

Yenileme ve restorasyon sürecine başladıklarını anlatan Kaşdemir şunları kaydetti:

"18 Mart 2023 tarihinde, Cumhuriyetimizin 100. yılındaki 18 Mart törenlerine kadar restorasyon sürecini bitirmiş olmayı ümit ediyorum. Bu rölyef gerçekten dünyanın en büyük rölyeflerinden bir tanesi. 45 metre uzunluğunda ve 3,5 metre yüksekliğinde bir rölyef. Biz bu rölyefi daha uzun dayanabilecek, sağlam bir malzemeyle aynı şekilde, aslına sadık kalarak yeniden yenileyeceğiz, restore edeceğiz. Burada daha önemli bir konuda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de heykelini bronzdan yapacağız. Bir daha burada çok uzun yıllar yenilemeye ihtiyaç duyulmayacak. Şehitler Abidesi’ndeki tören alanındaki o rölyef aslına uygun olarak ve aynı şekilde, sağlam olarak yeniden yapılacak. 18 Mart 2023 tarihinde yetiştirilerek, törenlere hazır hale gelmiş olacak." dedi.

İsmail Kaşdemir, Tarihi Alan'da başkanlıklarınca bütün önemli yapıları elden geçirdiklerini hatırlatarak, "Aslına, dokusuna sadık kalarak, tekrar yeniliyoruz. İnşallah burada Tarihi Alan’daki bütün bize emanet olan yapıları, anıtları tabyaları, kaleleri rehabilite ederek, aslına ve dokusuna dokunmadan, orijinalliğini bozmadan yenileyip, ziyarete uygun hale getireceğiz." diye konuştu.

