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Çanakkale'de çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

02.08.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Bozcaada'da Göztepe ve Çayır mevkilerinde kalan bölgede öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

Makilik alana sıçrayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale edildi.

Yangına Bozcaada ve Geyikli belediyelerinin itfaiye ekiplerinin yanı sıra adada sulama ekipmanı olan vatandaşlar da destek verdi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Bozcaada Belediye Başkanı Dr. Hakan Can Yılmaz, yangının kontrol altına alındığını belirterek, söndürme faaliyetlerinde kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

Başkan Yılmaz, özellikle bu sezonda yangına karşı hassasiyetin en üst seviyede tutulması tavsiyesinde bulundu.

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yangın Çanakkale Bozcaada

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