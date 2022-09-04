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Çanakkale'de devrilen tur otobüsünün şoförü tutuklandı

04.09.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazada yaralanan 54 kişiden 45'i taburcu edildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 54 kişinin yaralandığı tur otobüsünün şoförü tutuklandı.

İzmit'ten Çanakkale'ye geldiği esnada, dün Çanakkale-Ezine kara yolunda kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrilen otobüsün sürücüsü Özgür E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Özgür E, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan kazada yaralanan 45 kişi taburcu edildi.

Diğer yaralıların tedavileri ise Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde sürüyor.

İzmit'ten 3 personel ve 52 yolcu ile hareket eden Özgür E'nin kullandığı 34 KLC 80 plakalı tur otobüsü, Çanakkale-Ezine kara yolunda kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrilmiş, kazada araçtaki yolculardan Uğur Seçil Çetinkaya hayatını kaybetmiş, yaralı 54 kişi ise Çanakkale, Ayvacık, Ezine ve Bayramiç devlet hastanelerinde tedavi altına alınmıştı.

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