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Çanakkale'de gözetim süresi dolan 156 kişi evlerine gönderildi

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 13.04.2020 10:30 | Son Güncelleme

Çanakkale'de gözetim süresi dolan 156 kişi evlerine gönderildi

ÇANAKKALE (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Çanakkale'deki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirilen 156 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi.

Katar, Belarus, Rusya ve Kazakistan'dan 29 Mart'ta gelen ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki kız öğrenci yurduna yerleştirilen 156 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu.

Aralarında öğrenci, şoför ve işçilerin bulunduğu kişiler, otobüslerle evlerine gönderildi.

Gözetim süresi dolanlar, otobüse binerken sürecin sorunsuz şekilde tamamlandığını belirterek, yetkililere teşekkür etti.

Çanakkale'ye 3 Nisan'da getirilerek gözlem altında tutulan 44 kişinin 14 günlük gözetim süresinin ise 17 Nisan Cuma günü sona ereceği, sağlık kontrollerinin ardından memleketlerine gönderilecekleri belirtildi.

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