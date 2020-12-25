Çanakkale’de hafta sonunda sıcaklıklar artacak

Çanakkale’de, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre hafta sonu sıcaklıkları hissedilir derecede artacağı belirtildi.

Çanakkale’de 3 gün boyunca hava sıcaklığının 18 derece olacağını kaydeden Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi yetkilileri yazılı olarak yaptıkları açıklamada;“ Bölgemizde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının bugünden itibaren artamaya başlayacağı ve hafta sonu bölgemizin güney kesimlerinde 3 ila 4 derece, orta ve kuzeyinde ise 5 ila 7 derece üzerine çıkması bekleniyor. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkların önümüzdeki hafta boyunca devam edeceği, bölgemiz genelinde ise yağışların bugünden itibaren önümüzdeki 5 gün aralıklarla görüleceği tahmin edilmektedir. Önümüzdeki üç gün boyunca bölgemizin il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor. İzmir ve Manisa’da 16-17 derece, Aydın, Çanakkale ve Balıkesir’de 17-18 derece civarında olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgemizin kıyı kesimlerinde ve kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İzmir Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılacak tahmin ve uyarıların, bu periyot boyunca vatandaşlarımız ve yetkililer tarafından takip edilmesi önem arz etmektedir” ifadelerine yer verdiler.

