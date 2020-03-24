Çanakkale'de iki hastane "pandemi hastanesi" oldu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Çan Devlet Hastanesi pandemi hastaneleri olarak faaliyet gösterecek.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde belirlenen "pandemi hastaneleri" kapsamında giriş bölümüne çadırlar kurulan hastaneler kentin iki pandemi hastanesi oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında yapılan çalışmada koronavirüs şüphesi bulunan hastalar ÇOMÜ'ye ve Çan'a getirilecek. Diğer hastalar ise Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile mevcut diğer hastanelere başvurabilecek.

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Şener, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte iki hastanenin pandemi hastanesi olarak belirlendiğini söyledi.

Üniversitesi hastanesindeki normal hastaların Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine, buradaki şüpheli hastaların ise üniversite hastanesine nakillerinin yapıldığını ifade eden Şener, şöyle konuştu: