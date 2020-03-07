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Çanakkale'de iş yeri yangını hasara neden oldu

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 07.03.2020 17:43 | Son Güncelleme

Çanakkale'de iş yeri yangını hasara neden oldu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de bir iş yerinde çıkan yangın, 2 iş yeri ile 2 metruk bina ve 2 apartmanda hasara yol açtı.

Kemalpaşa Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan bir kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikte bulunan 2 boş iş yeri ile 2 metruk bina ve 2 apartmana sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen Çanakkale Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
çanakkale İtfaiye Yangın

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