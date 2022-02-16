Çanakkale'de kaçak sigara imal edilen eve polis baskını

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de kaçak sigara üretildiği belirlenen evde, imalatta kullanılan kompresör, tütün ve boş makaronlar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışması kapsamında il merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Şüpheli B.K'nin evinde 3 hava kompresörü, 4 sigara sarma makinesi, 25 kilogram açık kıyılmış tütün, 821 TAPDK bandrolü, 61 bin 600 doldurma sigara, 67 paket bandrollü tütün, 202 bin 200 bandrollü boş makaron, 78 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve hakkında adli işlem başlatılan B.K, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz