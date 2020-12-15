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Çanakkale’de kaçak tütün operasyonu

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 15.12.2020 15:54 | Son Güncelleme

Çanakkale’de gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda kaçak tütün ve bandrolsüz sigara ele geçirildi.Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Ezine ilçesinde kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmalarda; R.Ç.

Çanakkale’de kaçak tütün operasyonu

Çanakkale’de gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda kaçak tütün ve bandrolsüz sigara ele geçirildi.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Ezine ilçesinde kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmalarda; R.Ç. isimli şahsın iş yeri, depo ve aracında yaptıkları aramalarda çok sayıda kaçak tütün ve bandrolsüz sigaralar ele geçirildi.
Yapılan aramalarda; 14 bin 40 adet doldurulmuş sigara, 17 paket nargile Kömürü ve 79,5 kilogram sarma ve doldurmaya hazır kıyılmış tütün ele geçirildi.
Şüpheli R.Ç. isimli şahsa 5607 SKM suçundan adli işlem yapılırken, alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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