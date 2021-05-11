Çanakkale'de kayıp engelli kadının cesedine ulaşıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde kaybolan engelli kadının cesedine ulaşıldı.

Kayacık köyünde 28 Nisan tarihinde kaybolan zihinsel engelli evli 4 çocuk annesi Cemile Arslan'ın (61) cansız benine ulaşıldı.

İlçeye bağlı Sarpdere köyü kırsalı Yörükkonağı mevkiinde bulunan tarlasındaki hayvanlarının yanına giden Arasanlı köyü muhtarı Ersin Ergin, tarlasında bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve 112 Sağlık Ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrollerde hayatını kaybeden kadının Cemile Arslan olduğu tespit edildi.

Arslan'ın cesedi yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



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