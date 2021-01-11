Çanakkale'de kaynı tarafından vurulan kadın öldü

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde kaynı tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın öldü, şüpheli ise ağabeyi tarafından vuruldu.

Turan Mahallesi'nde, iddiaya göre M.S. (26) sokakta silahla havaya ateş açtığı sırada ağabeyi N.S. tarafından "yapmaması" yönünde uyarıldı.

Bunun üzerine ağabeyiyle tartışan M.S, pompalı tüfekle yengesi H.S'nin de bulunduğu eve ateş açtı.

Saçmaların isabet ettiği H.S, olay yerinde hayatını kaybetti.

N.S. de eşinin vurulduğunu görünce evdeki tabancayla kardeşini vurdu.

Ağır yaralanan M.S, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri N.S'yi gözaltına aldı.

