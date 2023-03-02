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Çanakkale'de kuraklık nedeniyle su kullanımına 30 Nisan'a kadar kısıtlama getirildi

02.03.2023 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale ve bölgesinde yaşanan kuraklık nedeniyle su kullanımına yönelik tedbirler alındı.

Çanakkale Belediyesinden yapılan açıklamada, kentin içme, kullanma ve tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp kapasiteli Atikhisar Barajı'ndaki su miktarının 23 milyon metreküpe düştüğü duyuruldu.

Yaşanan kuraklık ve barajda su miktarının azalması nedeniyle Çanakkale Belediyesi Encümeninin su kullanımıyla ilgili bazı kararlar alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konut ve iş yeri önlerinin ve içlerinin hortumla yıkanmasının yasaklanmasına, yüksek su tüketimi olan sanayi tesislerinde suyun tasarruflu kullanılabilmesi için mevcut kullanımları göz önüne alınarak kısıtlamaya gidilmesine, halı ve kilim yıkamalarının yasaklanmasına, şehir şebeke suyu ile hortumla araba yıkanmasının yasaklanmasına, oto kuaför ve yıkama işletmelerinde su tüketiminin aylık 20 metreküp olarak uygulanmasına, halı yıkama, hamam, tuvalet gibi su tüketimi yüksek olan iş yerlerinde ön ödemeli elektronik sayaç takılmasına, yer altı suyu kullanımı varsa mekanik sayaç takma mecburiyetinin getirilmesine, böylece yer altı su kullanımının tespitinin yapılmasına, bahçe sulamalarının sabah ve akşam, mümkünse kuyu suyu ile ve yağmurlama/damlama sistemleri kullanılarak yapılmasına, park, bahçe, yeşil alan, tarımsal amaçlı üretim yapılan yerlerde sulamaların kısıtlanmasına, acil sulama ihtiyacı olan yerlerin yağmurlama, damlama sulama ile su kullanımının minimuma indirilmesine karar verilmiştir."

Kararların 30 Nisan'a kadar geçerli olacağı bildirilen açıklamada, su tasarrufuna yönelik tedbirlere uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nca cezai işlem yapılmasına oy birliğiyle karar verildiği ifade edildi.

Bu arada, Çanakkale merkezdeki Salihler Barajı ile Bayramiç Barajı'nda kuraklık nedeniyle yaşanan su azlığı dronla görüntülendi.

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