YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale'de nitelikli yağma ve ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla 5 zanlı yakalandı

Çanakkale'de nitelikli yağma ve ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla 5 zanlı yakalandı

26.04.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de nitelikli yağma ve ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla 5 zanlı yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de düzenlenen operasyonda, "nitelikli yağma, ihaleye fesat karıştırma, tehdit ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarını işledikleri ileri sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Çanakkale'nin Biga ilçesi ile çevre ilçeler ve köylerde tehdit ve baskı yoluyla vatandaşları korkutup zorla para alma, ihaleye girecek olan kişilerden para talep etme, vermeyenlerin ihalelere sokulmaması ve bu ihalelere girilerek tutar yükseltme, satışa sunulan menkullerin alınarak vatandaşları mağdur etmek suretiyle çıkar sağlandığını tespit etti.

Zanlıların yakalanması için ekiplerce teknik ve fiziki takip çalışması başlatıldı.

Ekiplerin, Çanakkale ve Biga'da farklı adreslere düzenlediği eşzamanlı operasyonlarda, "nitelikli yağma, ihaleye fesat karıştırma, tehdit ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarını işledikleri ileri sürülen M.G, N.G, M.A, E.N ve C.G. yakalandı.

Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda bir tabanca, 700 mermi ile çeşitli meblağlarda düzenlenmiş senetlere el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 zanlı daha sonra Biga Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni Zelanda Gaziler Bakanı Whaitiri: "(Türkiye) Evlatlarımıza baktığınız için teşekkür ederim"Yeni Zelanda Gaziler Bakanı Whaitiri: "(Türkiye) Evlatlarımıza baktığınız için teşekkür ederim"
Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'u taraftarlar coşkuyla karşıladıSpor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'u taraftarlar coşkuyla karşıladı
Samsun'da miras yüzünden çıkan kavgada bir kişi ölüSamsun'da miras yüzünden çıkan kavgada bir kişi ölü
Anahtar Kelimeler:
polis Çanakkale

Çanakkale Namaz Vakitleri 26 Nisan Salı

İmsak
04:40
Sabah
06:14
Öğle
13:17
İkindi
17:05
Akşam
20:10
Yatsı
21:38
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

9 kadınla aynı anda evlenmişti! "Seks rotası çiziyoruz"

9 kadınla aynı anda evlenmişti! "Seks rotası çiziyoruz"

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

Yaşlı çift gözyaşlarıyla anlattı! “Bunu yaptıklarına...”

Yaşlı çift gözyaşlarıyla anlattı! “Bunu yaptıklarına...”

Cesur pozlar paylaşan sevgilisiyle ayrıldı mı? Dikkat çeken detay

Cesur pozlar paylaşan sevgilisiyle ayrıldı mı? Dikkat çeken detay

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.