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Çanakkale'de orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler görüşüldü

29.07.2021 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler görüşüldü

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de orman yangınlarına karşı tedbirlerin görüşüldüğü toplantı düzenlendi.

Askeri ve güvenlik güçleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının katılımı ile gerçekleştirilen toplantıya Çanakkale Valisi İlhami Aktaş başkanlık yaptı.

Çanakkale Valiliği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, havaların ısınmasıyla birlikte yangın riskinin arttığı yaz mevsiminde, olası orman yangınlarının önlenmesine yönelik yapılması gereken ortak çalışmalar, kentte çıkabilecek orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler, yangın esnasında yapılacak mücadele çalışmaları, yürütülmesi gereken faaliyetlerle birlikte araç ve ekipman kapasitesi görüşüldü.

Vali İlhami Aktaş, burada yaptığı konuşmada, ciddi bir orman varlığına sahip olan Çanakkale'deki olası yangın durumlarında kurumların koordinasyon içinde hareket etmesinin önemli olduğunu söyledi.

Yangınlara karşı hassasiyet içinde olunması gerektiğini vurgulayan Aktaş, "Orman yangınlarını önlemek, asgari zararla atlatmak hususunda kurum ve kuruluşlarımızla birlikte üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz. Vatandaşlarımız da konu ile ilgili daha duyarlı ve dikkatli olmalılar." diye konuştu.

Toplantı, görüş ve önerilerin ardından sona erdi.

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