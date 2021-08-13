Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yangın çıkan yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Tavaklı köyü Zümbe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü, Ezine Orman İşletme Şefliğine bağlı ekiplerin yürüttüğü çalışmalara, havadan 1 helikopter, karadan ise 1 dozer, 2 arazöz, 2 su ikmal ve 2 ilk müdahale aracı ile 1 treyler katıldı.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle hızlıca kontrol altına alınan yangında 5 dönüm alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.



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