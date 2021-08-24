Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Ortaköy mevkisindeki ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere, Gelibolu Orman İşletme Müdürlüğü ile Gelibolu, Evreşe, Kavak ve Bolayır belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri su tankerleri ile müdahalede bulundu.

Söndürme çalışmasına havadan da 3 helikopterle destek verildi.

Yangının büyümesini önleyen ekipler, alevleri yaklaşık bir saatte kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladı.



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