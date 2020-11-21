Çanakkale’de sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Çanakkale’de, korona virüs (Covid-19) salgının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında, bugün saat 20.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Yarın sabah saat 10.00’a kadar devam edecek kısıtlamalardan; üretim, imalat ve tedarik zincirlerinde çalışanlar muaf tutulacak.

Dünya ve Türkiye genelinde yükselişe geçen korona virüs nedeniyle yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda, hafta sonları saat 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Bugün itibariyle getirilen kısıtlamalardan; üretim, imalat ve tedarik zincirlerinde çalışanlar muaf tutuldu.

Saat 20.00 itibariyle Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; sokak, cadde ve meydanlarda uygulamalarda bulundu. Paket servisi yapan motosikletlilerin kontrolleri sağlanırken, diğer araç sürücüleri de kontrol edildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte; İskele Meydanı, kordon boyu, Kayserili Ahmetpaşa Caddesi ve Demircioğlu Caddesi gibi işlek cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

