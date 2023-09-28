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Çanakkale’de tarihi alandaki kaçak yapılar yıkılıyor

28.09.2023 09:44 | Son Güncelleme:
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Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından, Tarihi Alan’daki kaçak yapıların yıkımı gerçekleştiriliyor.

Çanakkale’de tarihi alandaki kaçak yapılar yıkılıyor

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan, dünyanın en iyi korunmuş savaş alanı olan ve İmar Barışı’ndan muaf tutulan Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Alan’da, tamamı 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde sit alanında bulunan taşınmazlarda, 6546 sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince kaçak yapıların yıkımı Tarihi Alan Başkanlığı tarafından gerçekleştiriliyor” denildi.

Daha önce Tarihi Alan Başkanlığı tarafından 68 kaçak yapının yıkıldığı alanda, 25 Eylül Pazartesi’den bu yana 23 yapı daha kaldırıldı. İdari ve yasal süreçleri tamamlanan kaçak yapıların yıkımına ise devam ediliyor.

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