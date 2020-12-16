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Çanakkale'de tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 16.12.2020 16:47 | Son Güncelleme

Çanakkale'de tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Lapseki'den Biga ilçesi istikametine seyreden İ.Ö. idaresindeki 16 KLY 40 plakalı tır, Lapseki Balıkçı Barınağı civarında yolun karşısına geçmeye çalışan Orhan Çelik'e (55) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Çelik'in cesedi, Lapseki Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Tır sürücüsü ise gözaltına alındı.

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