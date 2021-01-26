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Çanakkale’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 239 bin 658 oldu

26.01.2021 13:03 | Son Güncelleme:
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Çanakkale’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 239 bin 658 oldu

Çanakkale’de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 2020 Aralık ayı sonu itibarıyla 239 bin 658 oldu.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de 2020 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 54,8 artarak 1 milyon 38 bin 905 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 87,3 azalarak 48 bin 328 adet oldu.

Çanakkale’de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 2020 Aralık ayı sonu itibarıyla 239 bin 658 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de 2020 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 54,8 artarak 1 milyon 38 bin 905 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 87,3 azalarak 48 bin 328 adet oldu. Böylece 2020 yılında trafikteki toplam taşıt sayısında 990 bin 577 adet artış gerçekleşti.
Aralık ayında 85 bin 300 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı
Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 63,9’unu otomobil, yüzde 12,8’ini kamyonet, yüzde 12,4’ünü motosiklet, yüzde 7,6’sını traktör, yüze 2,0’ını kamyon, yüzde 0,5’ini otobüs, yüzde 0,4’ünü özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 0,4’ünü ise minibüs oluşturdu.
Geçen yıla göre yüzde 34,3 arttı
Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtlarda yüzde 177,0, kamyonda yüzde 82,5, traktörde yüzde 56,7, motosiklette yüzde 45,4, kamyonette yüzde 39,8, otomobilde yüzde 30,4 artarken minibüste yüzde 61,1 ve otobüste yüzde 27,5 azaldı.

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