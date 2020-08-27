YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 27.08.2020 14:53 | Son Güncelleme

Çanakkale’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bir ihbarı değerlendiren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 plakalı bir aracı durdurdu.

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Çanakkale’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bir ihbarı değerlendiren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 plakalı bir aracı durdurdu. A.S. isimli şahsı aşağıya indirerek üzerini arayan ekipler, şeffaf poşet içerisinde 25 gram esrar maddesi ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.S., ifadesi tamamlandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER YKS'ye girmişti! Ünlü isim Reynmen'den kötü haber YKS'ye girmişti! Ünlü isim Reynmen'den kötü haber
Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son! Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
Kayserispor sahasında başlıyor
Kayserispor sahasında başlıyor
Tablo gibi semt pazarı
Tablo gibi semt pazarı
Kontenjanların yüzde 98,50’si doldu
Kontenjanların yüzde 98,50’si doldu
Tekirdağ’da Rumeli İskelesi ve Selanik Meydanı açılıyor
Tekirdağ’da Rumeli İskelesi ve Selanik Meydanı açılıyor
Ağrı’da Mesleki Çalışma Programı
Ağrı’da Mesleki Çalışma Programı

Çanakkale Namaz Vakitleri 27 Ağustos Perşembe

İmsak
05:00
Sabah
06:30
Öğle
13:21
İkindi
17:03
Akşam
20:02
Yatsı
21:26
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
GÜNCELLEME - Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
GÜNCELLEME - Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Çanakkale'de orman yangını çıktı
Çanakkale'de orman yangını çıktı
Türk Kahramanlar Çizgi Roman Oldu
Türk Kahramanlar Çizgi Roman Oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.