Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince teknik takibe alınan 2 zanlıya yönelik operasyon düzenlendi.
Polis narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, şüphelilerin üzeri ve aracında arama yapıldı.
Aramalarda, 4 parçaya ayrılmış toplam 3 kilogram metamfetamin ile bir tabanca, 156 mermi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 40 bin 920 lira, 2 bin 600 dolar ve 100 Sırp dinarı ele geçirildi.
"Uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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