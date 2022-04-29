Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince teknik takibe alınan 2 zanlıya yönelik operasyon düzenlendi.

Polis narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, şüphelilerin üzeri ve aracında arama yapıldı.

Aramalarda, 4 parçaya ayrılmış toplam 3 kilogram metamfetamin ile bir tabanca, 156 mermi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 40 bin 920 lira, 2 bin 600 dolar ve 100 Sırp dinarı ele geçirildi.

"Uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

