Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 31 şüpheli tutuklandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 116 şüpheliden 31'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 275 gram sentetik kannabinoid, 100 gram esrar, 18 gram metamfetamin, 80 sentetik ecza, 7 tabanca, 5 tüfek, 204 mermi, 11 fişek ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı tahmin edilen 3 bin 220 lira ele geçirildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 129 kişiden 116'sı gözaltına alındı. Bu kişilerden 73'ü emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi, 43'ü ise adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlıların 31'i tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 13 kişinin de yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.



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