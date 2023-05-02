YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale'de yasak bölgede kum midyesi avlayan 7 kişiye para cezası uygulandı

Çanakkale'de yasak bölgede kum midyesi avlayan 7 kişiye para cezası uygulandı

02.05.2023 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de sahil güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasak sahada akivades (kum midyesi) avlayan 7 kişiye 116 bin lira ceza kesildi.

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Operasyonda, İzmir'den kara yoluyla Çanakkale'ye nakledilmesinin ardından balıkçı teknesiyle Yunanistan'a gönderilmek üzere 108 çuvala doldurulmuş 1,5 ton akivades ele geçirildi.

Canlı oldukları belirlenen kum midyeleri, sahil güvenlik dalgıçlarınca denize geri bırakıldı.

Yasak bölgede avlandıkları belirlenen 7 kişiye ise 116 bin lira idari para cezası uygulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DP Genel Başkanı Uysal, partisinin Çanakkale il başkanlığını ziyaret etti:DP Genel Başkanı Uysal, partisinin Çanakkale il başkanlığını ziyaret etti:
Artvin’de boğa güreşleri festivalleri başladıArtvin’de boğa güreşleri festivalleri başladı
Çanakkale tünelinde acı kaza...1 kişi hayatını kaybettiÇanakkale tünelinde acı kaza...1 kişi hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale sahil güvenlik operasyon akivades

Çanakkale Namaz Vakitleri 2 Mayıs Salı

İmsak
04:30
Sabah
06:07
Öğle
13:16
İkindi
17:06
Akşam
20:16
Yatsı
21:47

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler 2 Mayıs Salı

Aslihan eczanesi
Merkez
Koçer eczanesi
Bayramic
Kocaman eczanesi
Biga
Akkus eczanesi
Can
Geyikli eczanesi
Ezine
Yasam eczanesi
Lapseki
Çardak eczanesi
Lapseki
Tümünü Göster
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Panik yaratan zincirleme kaza! Onlarca yaralı...

Panik yaratan zincirleme kaza! Onlarca yaralı...

Met Gala'da cesur seçimler!

Met Gala'da cesur seçimler!

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

Rüya orgazmı itirafı olay yarattı! “Erkeklerle birliktelikten çok daha iyi”

Rüya orgazmı itirafı olay yarattı! “Erkeklerle birliktelikten çok daha iyi”

Sırtında üçüncü bir kolla doğdu! Görmek için hastaneye akın ettiler

Sırtında üçüncü bir kolla doğdu! Görmek için hastaneye akın ettiler

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.