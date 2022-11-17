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Çanakkale'deki bazı barajlarda su seviyesi yüzde 50'nin altına düştü

17.11.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'nin içme, kullanma ve sulama ihtiyaçlarını karşılayan bazı barajlarda su seviyesi yüzde 50'nin altına geriledi.

DSİ'den alınan verilere göre, Çanakkale il merkezinde bulunan ve 57 milyon metreküp su hacmine sahip Atikhisar Barajı'nda seviye yüzde 48'e düştü.

Ayvacık Barajı'ndaki seviye yüzde 46'ya, Gelibolu Tayfur Barajı'nda yüzde 44'e, Umurbey Barajı'nda ise yüzde 43'ye gerilerken, Biga Taşoluk Barajı'nda yüzde 22, Bayramiç Barajı'nda yüzde 11, Biga Bakacak Barajı'nda yüzde 10'luk su bulunuyor.

Lapseki'deki Bayramdere Barajı'ndaki seviye yüzde 66'da, Gökçeada Zeytinliköy Barajı'ndaki seviye ise yüzde 55'de yer alıyor.

Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, AA muhabirine, sezonun kurak geçmesi nedeniyle bazı barajlarda su seviyelerinin düştüğünü söyledi.

Her yıl benzer kuraklık durumunu yaşadıklarını ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Anormal bir durum yok. Bölgemiz bir süredir yağış almıyor. Kış sezonuna yeni giriyoruz. Yağış periyodunu şu anda 1 ay geriden takip ediyoruz. Normalde 1 ay önce beklediğimiz yağışlar olmadı. Şu anda özellikle tarımsal alanlarda sulama amaçlı kullanılan barajlarda seviye iyice düştü. Ama önümüzdeki günlerde beklenen yağışlarla beraber bu barajlarda da seviyelerin normal haline geleceğine inanıyoruz. Bu durum kesinlikle geçici. Yağış olmayınca barajlarda depolanan su kullanıldı. Haliyle seviye düştü. Halkımızın tedirgin olmalarını gerektirecek bir durum yok. Cuma günüden itibaren bölgemizin belli bölümlerinde yağışlı hava etkili olacak."

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Çanakkale baraj

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