Çanakkale'deki Kızılay Ağadere Müzesi'nde "Kızılay Haftası Sokağı" kuruldu

ÇANAKKALE (AA) - Kızılay Haftası dolayısıyla Çanakkale'nin Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Kızılay Ağadere Müzesi'nde "Kızılay Haftası Sokağı" oluşturuldu.

Kızılay Haftası'nın Çanakkale'deki etkinlikleri kapsamında Eceabat ilçesinin Kilitbahir köyünde bulunan Kızılay Ağadere Müzesi'nde oluşturulan Kızılay Haftası Sokağı'nda kutlama yapıldı.

Etkinliklere, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı, Kızılay Çanakkale Şube Başkanı Ergin Sezer ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından protokol, Kızılay Haftası Sokağı'na geçerek öğrencilerle bir araya geldi. Protokol üyeleri etkinlikte sahnelenen tiyatro oyununu çocuklarla izledi.

Daha sonra Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı, müzeyi gezen katılımcılara, müze ve Kızılay hakkında bilgi verdi.

Kızılay Haftası boyunca gönüllülük üzerine stantlar kurulacak Kızılay Ağadere Müzesi'nde, çocuklar için oyun alanları ve tiyatro gösterileri gerçekleştirilecek.



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