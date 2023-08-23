YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Çanakkale'deki orman yangınına 2 bin 960 personelle müdahale ediliyor

Çanakkale'deki orman yangınına 2 bin 960 personelle müdahale ediliyor

23.08.2023 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale'de çıkan orman yangınına 2 bin 960 personel, 8 uçak, 28 helikopter, 240 arazöz, 77 su tankeri, 445 araç ve iş makinesiyle müdahale edildiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Çanakkale Damyeri mevkisi yakınlarındaki orman yangınına müdahale çalışmalarının aralıksız sürdüğü vurgulandı.

Bölgeye AFAD, Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, belediyeler, özel idareler ve STK'lerden 2 bin 960 personel, 8 uçak, 28 helikopter, 240 arazöz, 77 su tankeri, 445 araç ve iş makinesi sevk edildiği kaydedildi.

Bölgede dumandan etkilenen 95 kişiden 8'inin tedavisinin sürdüğü belirtilen açıklamada, "Yangın bölgesinde 5 trafo, 3 köy ve 265 abonede enerji kesintisi devam etmektedir. Türk Kızılay tarafından bölgedeki vatandaşlarımıza ve personele, 2 bin kumanya, 5 bin sıcak yemek, 3 bin 650 içecek ve 7 bin 750 içme suyu ikramı yapılmıştır." bilgisi verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arızalanan aracını emniyet şeridine çeken sürücü canından olduArızalanan aracını emniyet şeridine çeken sürücü canından oldu
Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı, Çeşme'de başladıArkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı, Çeşme'de başladı
Çerkeş-Kızılcahamam arasında yaşanan trafik kazaları nedeniyle yolun düzeltilmesi istendiÇerkeş-Kızılcahamam arasında yaşanan trafik kazaları nedeniyle yolun düzeltilmesi istendi
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale orman yangını afad

Ankara Namaz Vakitleri 23 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:29
Sabah
06:00
Öğle
12:56
İkindi
16:41
Akşam
19:43
Yatsı
21:08

Ankara Nöbetçi Eczaneler23 Ağustos Çarşamba

Furkan eczanesi
Mamak
Yeni nefes eczanesi
Yenimahalle
Güner eczanesi
Cankaya
Kayiran eczanesi
Ayas
Nur eczanesi
Camlidere
Sedef eczanesi
Altindag
Köroğlu eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yedi içti! İşler hesabı ödemeye gelince öyle bir şey yaptı ki...

Yedi içti! İşler hesabı ödemeye gelince öyle bir şey yaptı ki...

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

40 yıldır oradaymış! Doktorları bile şoke etti

40 yıldır oradaymış! Doktorları bile şoke etti

Otobüsün camından sarktı! Sonrası tam bir kabus...

Otobüsün camından sarktı! Sonrası tam bir kabus...

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.