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Çanakkale'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 31.07.2020 07:39 | Son Güncelleme

Çanakkale'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Yenice ilçesinde devam eden orman yangınına güneşin doğmasıyla havadan müdahale yeniden başladı.

Yenice ilçesinin Kızıldam köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle dün saat 14.04'te çıkan yangın 18 saattir sürüyor.

Havanın kararmasının ardından havadan müdahaleye ara veren ekipler, gününün ilk ışıklarıyla tekrar harekete geçti.

Karadan yürütülen çalışmalar ise gece boyunca devam etti.

Çanakkale'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen yüzlerce kişiden oluşan ekipler, farklı bölgelerde etkili olan yangını yerden ve havadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.

Yangının devam ettiği alanda yüzlerce ekip ve çok sayıda iş makinesi ile hava araçları görev yapıyor.

Çalışmaları, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci koordine ediyor.

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