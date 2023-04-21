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Çanakkale'deki yabancı ülkelerin anıt ve mezarlıkları 108. yıl törenlerine hazırlanıyor

21.04.2023 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yılı etkinlikleri kapsamında Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 24-25 Nisan'daki uluslararası törenler öncesi yabancı anıt ve mezarlıklarda hazırlıklar yapılıyor.

Yarımadadaki 35 anıt ve mezarda bakım ve onarıma başlayan Britanya Milletler Topluluğu Harp Mezarlıkları Komisyonu ekipleri, peyzaj düzenlemesi ve çiçek dikiminin yanı sıra çimlerin biçilmesi, mevcut doğal örtünün bakımı, anıt ve mezarlıklardaki incelemeler gibi çalışmaları sürdürüyor.

Çanakkale'de savaşan ülkelerin temsilcilerinin de katılımıyla 24-25 Nisan'da yapılacak 108'inci yıl törenleri öncesi hazırlıklar tamamlanarak alan hazır hale getirilecek.

Britanya Milletler Topluluğu Harp Mezarlıkları Komisyonu Ülke Müdürü Burak Gündoğan, AA muhabirine, tarihi alanda yaptıkları çalışmaların yaz sezonuna hazırlık anlamına da geldiğini söyledi.

Bölgedeki doğal yapının korunarak özellikle sorumluluk sahalarında bulunan anıt ve mezarların gerekli bakım ve onarımlarının sürdüğünü belirten Gündoğan, şöyle devam etti:

"Britanya Milletler Topluluğuna ait olan mezarlık ve anıtların Türkiye'deki bakımını üstleniyoruz. Bu, 100 yıldan fazladır yaptığımız bir iş. Komisyon 1917 yılında kuruluyor. 1919'da da Türkiye'deki mezarlıkların inşası başlıyor, 1924'te bitiyor. O tarihten beri Çanakkale'de ofisi ve çalışanları olan bir kurum. Biz de yılın 365 günü buradaki bakımları devam ettiriyoruz. Ancak Anzak törenleri yaklaştığında tabii bu çok daha fazla dikkati çekiyor, daha fazla özen gösteriliyor. 10 bahçıvan ve 4 taş ustamız var. Bu ekiple bütün işleri Türkiye'de idare ediyoruz."

BÜYÜK DEDELERİNDEN İKİSİ ÇANAKKALE ŞEHİDİ

Gündoğan, tarihi yarımadada özellikle Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere gibi ülkelerinden ziyaretçilerin eksik olmadığını, her zaman çok dikkatli ve özenli olduklarını anlattı.

Yarımadanın büyük bölümünde komisyonlarına bağlı anıt ve mezarlıkların bulunduğu belirten Gündoğan, "Biz alanı 3 bölgeye ayırdık. Şu an Anzak bölgesindeyiz, ileride Suvla ve Helles bölgesi var. Toplam 31 mezarlığımız, bunun içinde ayrıca 4 anıtımız var yani toplamda 35 noktamız mevcut. Buralarda 36 bin kişi anılıyor." bilgisini verdi.

Büyük dedelerinden ikisinin Çanakkale şehidi olduğunu dile getiren Gündoğan, büyük dedelerinden birinin, şarapnel parçasının Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün saatine çarparak hayatını kurtardığı Conk Bayırı'na cephane taşıdığı sırada patlamanın şiddetiyle duyma yetisini kaybettiğini, cepheye döndükten sonra şehit olduğunu anlattı.

Gündoğan, "Biz bütün ekip olarak yaptığımız işten çok gurur duyuyoruz. Her ne kadar zamanında bizim ülkemizi işgal etme amacıyla gelmiş de olsalar artık bir dostluk var aramızda. Bunu da hem onlardan fazlasıyla görüyoruz hem de gelen ziyaretçilerden. Bu tarihi alana bakım yapmak, ona sahip çıkmak bizim için çok önemli, çok gurur verici." diye konuştu.

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Çanakkale çalışma gelibolu yarımadası

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