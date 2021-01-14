Çanakkaleli meslek liseliler salgınla mücadeleye destek için gece gündüz dezenfektan üretiyor

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri ve öğretmenleri, kurumda ürettikleri 500 ton temizlik ürünüyle salgınla mücadeleye destek için gece gündüz aralıksız çalışıp 5 milyon lira ciro elde etti. Eğitim öğretime 1990'da başlayan ve 250'ye yakın öğrencisiyle faaliyet gösteren okul, döner sermaye işletmesinin kurulması ve "İda Kimya" markasının oluşturulmasıyla başlatılan üretim faaliyetlerini sürdürüyor. Tüm dünyada etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üretimi durdurmayan kurum, salgınla mücadeleye destek vermek için faaliyetlerini aralıksız sürdürüp öğrenci ve eğitimcilerin desteğiyle özellikle dezenfektan ve hijyen malzemeleri ürünlerini rakamsal olarak arttırdı. Sabah saatlerinde başlayan üretim faaliyetleri, görevlilerin büyük özverisi ile gece yarılarına kadar sürdürüldü. Geçen yıl mart ayından bu yana 500 tonluk el dezenfektanı ve hijyen ürünü üretmeyi başaran lise öğrencileri bunları resmi ve özel kurumlar ile farklı illerdeki müşterilerine gönderip salgınla mücadeleye destek verdi.

Bu süreçte yapılan aralıksız üretimlerden elde edilen 5 milyon liralık ciro ile önemli bir satış miktarına da ulaşılmış oldu. - "Çok önemli bir faaliyet sürdürülüyor" Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda yapılan üretim çalışmalarını anlattı. Burada çok önemli bir faaliyetin sürdürüldüğünü belirten Göktaş, "Salgın tüm dünyayı etkiledi. Milyonlarca insan bu konuda mücadele veriyor. Yenice'mizdeki okulumuzda da üretilen ürünler salgınla mücadele için büyük önem taşıyor. Burada çok önemli bir faaliyet sürdürülüyor diyebilirim." dedi. Okulun üretim faaliyetlerine ilk dönemlerde 20 metrekare gibi çok kısıtlı alanlarda başladığını, ancak günden güne gelişen bir üretim alanına kavuştuklarını dile getiren Kaymakam Musa Göktaş, şöyle devam etti: "Öğrenci ve öğretmenlerimiz önceden çok kısıtlı imkanlarla üretim yapıyordu. 2018 yılında yaklaşık 6 milyon liralık cirosuyla Türkiye'de bu konuda okullar arasında ikinci durumda yer alıyor okulumuz. Tabi o noktadan sonra Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) ve sayın valilerimizin destekleriyle şu anki modern ve daha iyi fiziki koşullarda üretimine devam etmektedir. Tüm dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla birlikte çok ciddi bir temizlik malzemesi ihtiyacı oldu. Bu noktada da hem ilçemizin hem ilimizin hem de civar illerin bu ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yine Yenice Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz çok büyük faaliyet göstermiştir. Gece yarılarına kadar mesai mefhumu göstermeksizin temizlik malzemesi üretmiştir."