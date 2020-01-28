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Çanakkaleli şehit aileleri ve gaziler için 5 proje hayata geçiyor

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 28.01.2020 09:27 | Son Güncelleme

Çanakkale Gaziler ve Şehit Aileleri Derneğinin, Çanakkaleli şehit aileleri ve gaziler için üzerinde çalıştığı 5 proje İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından kabul edildi.Çanakkale Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği tarafından, Çanakkale Valiliği oluru ile ve ‘’Tarihin Akışını Değiştiren Kahramanlar Diyarı Çanakkale’’ başlığı altında müracaatı yapılan toplam 5 projeye İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından onay çıktı.

Çanakkaleli şehit aileleri ve gaziler için 5 proje hayata geçiyor

Çanakkale Gaziler ve Şehit Aileleri Derneğinin, Çanakkaleli şehit aileleri ve gaziler için üzerinde çalıştığı 5 proje İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından kabul edildi.
Çanakkale Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği tarafından, Çanakkale Valiliği oluru ile ve ‘’Tarihin Akışını Değiştiren Kahramanlar Diyarı Çanakkale’’ başlığı altında müracaatı yapılan toplam 5 projeye İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından onay çıktı. Kabul olunan projeler ile Çanakkale’deki 188 şehit yakını, 85 gazi, 467 Kıbrıs gazisi ve 10 Kore gazisinin bir nebzede olsa acılarını hafifleterek moral ve motivasyon bulmaları hedefleniyor.
Kabul gören projeler kapsamında Çanakkale genelindeki şehit aileleri ve gaziler için yemek organizasyonu yapılacak, hatim-i şerif ve dua okunacak. İkinci aşamada ise 6 gün 7 gece sürecek olan bir Karadeniz gezisi düzenlenecek. Kabul olunan projeler kapsamında Çanakkaleli şehit ve gazilerin belgesel filmi çekilecek, şehitlerin hayatı kitap olacak. Buna ek olarak şehitlerin fotoğrafları halıya dokutulacak ve protokol heyeti eşliğinde ailelerine takdim edilecek.

Geçen sene filmi yapılan şehitlerin hayatı bu kez kitap olarak basılacak
Projenin hayata geçmesinde önemli rol oynayan isimlerden olan Çanakkale Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Gülşen Uz, geçen sene de buna benzer bir proje ile Çanakkaleli şehit aileleri ve gazilerin bir nebze de olsa acılarını hafifletmeye çalıştıklarını dile getirerek, “İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün tarafından 2. projemiz de onaylandı. Şehitlerimizin hayatlarını anlatan bir kitap çıkarılması için çalışıyoruz. Biz 10 yıldan beri ailelerimizi tek tek gezerek, onların doğum günlerinden şehadet tarihlerine kadar belge toplayarak, hayat hikayelerini anlatan bir kısa metrajlı bir de uzun metrajlı film yapmıştık. Bu yıl da onları kitaba basacağız. Şehit aileleri ve gazilerimizin moral ve motivasyonunu arttırıcı kültür gezimiz de olacak. Bunu da Karadeniz gezisi olarak planladık. Şehitlerimiz için belgesel filmi yapacağız. Şehitlerimizin fotoğraflarını halılara dokutarak, onları ailelerine sunacağız. Şehit aileleri ve gazilerimiz ile ilgili bu projenin onaylanmasında bize destek veren AK Parti Çanakkale Milletvekilimiz, gururumuz Bülent Turan’a; Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’na ve Valimiz Orhan Tavlı’ya çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Çanakkaleli şehit aileleri ve gaziler için 5 proje hayata geçiyor

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